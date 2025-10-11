Минстрой: готовность водозабора в Отрадном составляет порядка 20% (фото)

Фото: Telegram-канал минстроя Калининградской области

Готовность водозабора в Отрадном составляет в настоящее время порядка 20%. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Комплекс водозаборных сооружений будет включать:

• водопроводную станцию производительностью 5800 м3/сутки;

• 7 км трубопровода от Светлогорска до Приморья;

• 14 новых скважин», — говорится в сообщении.

Проект, как ожидается, позволит улучшить качество водоснабжения в Отрадном, посёлках Приморье и Лесное, а также будет обеспечивать детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр.

Строительство идёт с привлечением федеральных средств инфраструктурных бюджетных кредитов, добавили в минстрое.

В 2021 году Калининградской области одобрили инфраструктурный кредит размером около 3,1 млрд рублей. 0,7 млрд рублей из него планировали потратить на строительство водозаборных сооружений в Отрадном и водовода от Светлогорска до Приморья. В марте 2024 года стало известно, что на эти цели выделили 1,5 млрд рублей. Разрешение на строительство водозаборных сооружений в районе посёлка Отрадное областные власти выдали областному водоканалу в сентябре 2024 года. Изначально оно действовало до 26 июня 2025 года. Объект возводят на земельном участке с кадастровым номером 39:17:020031:552.

