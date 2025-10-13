Ремонт теплотрассы на ул. Озерова застопорился из-за проблем с логистикой

Фото: «Новый Калининград»
Перекладка теплотрассы на участке Горького-Озерова-Юношеской в Калининграде застопорилась из-за проблем с доставкой в регион стройматериалов. При этом власти обещают завершить все работы до конца октября. Это следует из ответа замглавы администрации областного центра Максима Федосеева.

«На данный момент на Озерова монтаж трубопроводов и подача теплоносителя в трубы выполнены», — сообщил Федосеев. По его словам, причиной отставания стала несвоевременная поставка в Калининградскую область части стыковочных элементов трубопроводов и, как следствие, опоздание с выполнением строительно-монтажных работ. «Это связано с общими трудностями логистики Калининградской области», — добавил замглавы администрации. При этом Федосеев отметил, что проблемы с перекладкой сетей не привели к отключению жителей и социальных объектов от горячей воды. «Все потребители указанной тепловой сети были переключены на другой источник теплоснабжения», — сообщил он.

На сегодняшний день, как сообщили в администрации Калининграда, все необходимые материалы для работ получены подрядной организацией, работы по монтажу трубопроводов выполнены, планируемый срок восстановления благоустройства подрядной организацией — конец октября.

Отметим, что подрядчики не стали раскапывать дорогу (ул. Озерова отремонтировали в июле за 21,9 млн рублей), оставленный для ремонтных работ участок уже заасфальтирован.

Масштабные работы по перекладке теплотрассы начались в августе на улице Горького, а затем продолжились на Юношеской и вышли на ул. ген.-лейт. Озерова. Власти сообщали, что все работы, в том числе по благоустройству, здесь должны были завершиться для конца сентября, о чем горожанам сообщал установленный информационный щит. Но они продолжаются по сей день.



