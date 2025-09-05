«Долго дискутировали»: Дятлова прокомментировала рассинхрон работ на ул. Озерова (фото)

Решение о том, что улица Озерова будет отремонтирована до того, как заменят теплотрассу, совместно приняли комитеты ЖКХ и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время рабочего выезда в пятницу, 5 сентября.





«Мы чётко понимали, что в этом году нужно выполнять два вида работ. Первое — заниматься теплотрассой, её заменой, и второе — ремонтировать улицу Озерова. Когда собрались два комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожный, мы понимали, что коллеги из структуры ЖКХ сюда придут только ближе к осени. А коллегам, которые занимаются улицей Озерова, нужно уже выполнять работу, потому что у нас у всех только один летний период», — пояснила Дятлова.

Было принято решение ремонтировать улицу Озерова, оставив только место, где будут пересекаться оба вида работ.





«Закатали асфальт на тротуаре, долго дискутировали, что лучше: уложить полностью асфальт, принять работу, потом его вскрывать или всё-таки оставить то место, где мы понимаем, что мы будем делать пересечку с улично-дорожной сетью», — продолжила сити-менеджер. Она также подчеркнула, что указанный участок дороги не принят у подрядной организации и не оплачен: «Мы не заплатили бюджетные деньги, чтобы вы понимали. И обязательно после того, когда пройдём теплотрассой, снова заасфальтируем данную улицу». С соответствующими данными на Озерова даже разместили информационный щит.





О том, на каком этапе находятся работы «Калининградтеплосети» на ул. Озерова, рассказал представитель компании Виталий Семичев: «Здесь мы видим завершение работ по проведению реконструкции второй магистрали тепловой сети диаметром 500 миллиметров. Это уже завершающий этап. Мы эту магистраль ремонтируем уже в течение трёх лет. Крайняя авария на этой магистрали (она 1979 года постройки) была в феврале этого года. Сейчас мы поменяем на новые современные трубопроводы. Сейчас к горячему снабжению подключены все потребители. На незадействованном участке сейчас проводится работа подрядной организации. Завершение работ — до конца сентября, уже будет благоустройство здесь».

Ничего, кроме газона, взамен вырубленных 88 деревьев здесь высадить не смогут, напомнили сотрудники горадминистрации. Это не позволяет сделать охранная зона коммуникаций. Для компенсационного озеленения были выбраны «ближайшие земельные участки, под которыми не идут коммуникации» и не только. Речь об улицах Горького, Гайдара, Флотской и Понартской.

Контракт на ремонт ул. Озерова на участке от Гаражной до Горького стоимостью 21,9 млн руб. был заключён 4 марта 2025 года со сроком реализации 21 июля 2025 года. МП «Калининградтеплосеть» запланировало работы по перекладке труб на август—сентябрь 2025 года в связи с графиком отключения котельных, поясняли ранее в горадминистрации. После завершения ремонта дороги и тротуаров «Калининградтеплосеть» приступила к замене теплотрассы. Как говорится в ответе на запрос «Нового Калининграда» первого замглавы администрации областного центра Игоря Шлыкова, синхронизации работ не было.