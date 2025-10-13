Комплекс зданий ДОБ планируют капитально отремонтировать за 11 млн рублей

На капитальный ремонт комплекса зданий Детской областной больницы Калининградской области выделяют 11,2 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В перечне работ указаны: оснащение зданий системами пожарной сигнализации и персонального оповещения, а также общестроительные работы.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 21 октября. Работы необходимо выполнить в течение 120 дней с даты заключения договора.

Ранее региональные власти выделили 39,7 млн рублей на реконструкцию фасада Консультативно-диагностического центра Детской областной больницы.