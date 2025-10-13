В России завершают разработку решения для посадки на поезд по биометрии

Разработка технического решения для посадки на поезд по биометрии в России находится в завершающей стадии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера — руководителя аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Работа над техническим решением для посадки на поезд по биометрии завершается, тестирование нового сервиса планируется провести в ближайшие полгода», — сказал Григоренко.

Вице-премьер пояснил, что сервис посадки на поезд без паспорта будет работать с применением Единой биометрической системы, и чтобы им воспользоваться, потребуется заранее зарегистрировать подтверждённую биометрию и предоставить согласие на обработку данных. «Биометрия станет альтернативой предъявлению документов при посадке. При этом пассажир всегда сможет выбрать, как именно подтверждать личность — по паспорту или по биометрии», — добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что возможность оформлять билеты и осуществлять посадку на поезда дальнего следования, в том числе высокоскоростные, по биометрии появилась у РЖД с 1 сентября. Для оформления проездного документа нужно подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе (ЕБС). Однако в РЖД предупреждали, что госкомпании требуется время на тестирование технологии, поэтому посадка в поезда по биометрии с 1 сентября могла не заработать. Рекомендовалось по-прежнему брать с собой паспорт.