Арендатор кирхи Рудау рассказал, когда на объекте может появиться крыша

Крышу на кирхе Рудау в Мельниково Зеленоградского округа могут начать возводить уже в следующем году. Об этом «Новому Калининграду» сообщил соарендатор исторического объекта Михаил Шевердяев.

«В планах — до следующего лета восстановить стены под мауэрлаты, чтобы можно было ставить стропильную систему, — пояснил Шевердяев. — Пока мы противоаварийные работы закончили только на одной стене. Дальше уж как пойдёт, мы ведь свободны от обязательств по срокам».

Шевердяев отметил, что кровлю строители смогут собирать «в лучшем случае» в третьем или четвертом квартале 2026 года.

«Я не берусь утверждать, потому что всё будет зависеть от обстоятельств», — добавил он.

В августе прошлого года крыша со шпилем была смонтирована над колокольней кирхи. Тогда же соарендатор сообщал, что кладка колокольни была в ужасном состоянии, а эрозия в последние годы эрозия значительно усиливалась, что и заставило принимать экстренные меры.

Ранее инвестор сообщал «Новому Калининграду», что рассчитывает проводить восстановительные работы на кирхе до 2030 года.

«В 2030 году кирха должна обрести окончательный вид изнутри и снаружи, но это не значит, что мы не будем вовлекать этот объект в мероприятия. Он будет открыт. В первую очередь будет делаться кровля над башней, а над основным зданием кирхи по плану намечена на 2028 год. Мы будем стараться сделать ее как можно быстрее», — пояснял Шевердяев.