В кладке кирхи Рудау обнаружили древнюю зернотёрку (фото)

В кладке кирхи Рудау в посёлке Мельниково Зеленоградского округа во время работ по реставрации была обнаружена древняя зернотёрка. О находке сообщил паблик, посвящённый восстановлению исторического объекта.

«Большую удачу подбросила нам... сама кирха! На восточной стене, где в настоящее время ведутся противоаварийные работы, на самом верху был обнаружен уже не скрепленный раствором камень, специфически обработанный», — сообщили арендаторы кирхи.

Далее они отметили, что камень был опеределён как зернотёрка создателем музея «Вайденен» Александр Лопатко.

«Для уточнения мы обратились к ведущему ученому по неолиту и бронзовому веку нашего региона Эдвину Борисовичу Зальцману. Ученый подтвердил, что данный артефакт безусловно является зернотеркой периода от неолита до железного века (от V до I тысячелетия до нашей эры). Такой широкий временной диапазон обусловлен действительно длительным и повсеместным использованием данного орудия труда, вплоть до изобретения круглых жерновов», — добавили авторы сообщения, уточнив, что иностранной науке подобные зернотерки называются «saddle quern» — седловидными жерновами.

«Данные жернова начали использовать в период неолита для помола твердых культур. Зернотерку дополняет продолговатый или яйцеобразный камень, называющийся курантом, и как использовать эту пару, поймет каждый, — продолжили рассказ об артефакте представители музея. — Удивительно, что такие жернова обнаружены практически на всех континентах».

Арендаторы предполагают, что найденный жернов попал на стену случайно, вместе с камнями, собранными в поле.

«То, что терка найдена именно на стене кирхи, делает этот экспонат особенно ценным для нашего парка-музея. Вообще у жерновов очень положительная энергетика, ведь их предназначение давать людям хлеб. У нас уже есть десяток круглых жерновов, а теперь еще и этот — древнейший и первый в истории нашей цивилизации жернов — зернотерка. Сколько лепешек, перемолотых орехов, приправ и может быть лекарственных травяных смесей было сделано благодаря нашей зернотерке мы не знаем, но очень приятно осознавать, что тысячелетия назад этот предмет давал самое главное для человека», — заключили представители паблика.