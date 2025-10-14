В минконтроле назвали нормы температуры в помещениях в отопительный период

В отопительный период температура воздуха в жилых помещениях должна составлять не менее + 18 С°, в угловых комнатах — не менее + 20 С°. Допустимая предельная норма — + 24 С°. Об этом рассказали в министерстве регионального контроля Калининградской области в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

На жару в квартире пожаловалась одна из посетительниц страницы. «Не знаем, куда деться от кипящих батарей, хоть из дома беги, все окна настежь», — написала она. До управляющей компании, по словам обратившейся, не дозвониться.

Ответ последовал от представителей регионального минконтроля. Перечислив нормативные показатели температуры в жилых помещениях в отопительный период, женщине посоветовали обратиться в управляющую компанию лично с письменным заявлением. «Сотрудники придут и сделают замеры температуры воздуха в вашей квартире. При отклонениях от нормы проверят температуру на вводе в дом и в зависимости от результатов выставят претензию ресурсоснабжающей организации либо отрегулируют внутридомовую систему отопления. А если ваша обслуживающая организация не отреагирует должным образом, наши инспекторы могут помочь вам разобраться в ситуации. Но для этого необходимо проводить официальную проверку», — рассказали в министерстве.

Чтобы инициировать проверку, необходимо написать официальное обращение в министерство через интернет-приёмную по ссылке.

«Обязательно войдите через Госуслуги, в строке „адресат сообщения“ выберите министерство регионального контроля. Расскажите подробно о ситуации, приложите сканы всех обращений, документов, фото, которые у вас на руках. Наши специалисты могут проконсультировать по заполнению заявления по телефону: (8 40-12) 59-93-73», — добавили в минконтроле.





Скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»

После начала отопительного сезона в Калининградской области выросло число жалоб на духоту в квартирах.