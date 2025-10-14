На западе Литвы начались военные учения «Удар бури»

На западе Литвы 13 октября начались учения Storm Strike 2025 («Удар бури 2025»), организованные ВС Литвы. Они продлятся до 31 октября, сообщает «Sputnik Литва».

Согласно сценарию, действия будут проводиться на территориях самоуправлений Клайпеды и районов, самоуправлений Гаргждай, Паланги, Кретингского района, полигона Кайряй, акватории Клайпедского порта, Куршского залива, Куршской косы и всего литовского побережья Балтийского моря. В ходе учений будут отрабатываться планы вооруженной обороны страны, системный переход государства с мирного на военное время, а также деятельность комендатур в органах местного самоуправления. 

В учениях примут участие кадровые военнослужащие Военно-морских сил и военные действующего резерва. В их рамках будет осуществлена высадка десанта из Балтийского моря на пляж. Катера также будут патрулировать побережье Балтики. Как добавляет «Sputnik Литва», во время маневров по дорогам будет передвигаться военная техника, а также будут использоваться учебные боеприпасы и пиротехнические заряды. На суше и в море могут быть слышны взрывы.

