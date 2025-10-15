Белоусов: НАТО активизировала разведывательную деятельность у границ РФ

НАТО поддерживает значительное военное присутствие на восточном фланге, а также активизировала учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», — указал глава Минобороны. Белоусов также подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны выступает одним из факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО.

В сентября в Польше проводились военные учения Iron Defender («Железный защитник») с участием союзников по НАТО. В октябре на западе Литвы начались учения Storm Strike 2025 («Удар бури 2025»), организованные ВС Литвы.

В октябре в столице Литвы начались учения по эвакуации населения. Тогда стало известно, что Литва, Латвия и Эстония разрабатывают планы действий на случай бегства сотен тысяч людей при наращивании численности российских войск или нападения со стороны РФ.

