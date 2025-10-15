«Людей становится всё больше»: у корня Куршской косы запретили проход в лес

«Людей становится всё больше»: у корня Куршской косы запретили проход в лес
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Куршская коса

Жители Зеленоградска заметили появления новых знаков и аншлагов у корня Куршской косы, предупреждающих о запрете входа в лес. Одна из жительниц возмутилась по этому поводу в соцсетях, заявив, что участок леса, рядом с которым появились знаки, «непосредственно прилегает к городу Зеленоградску» и находится буквально в сотне метров от жилых домов.

«Это не какие-то реликтовые леса и охраняемые ландшафты, а практически лесопарк близ жилых домов, где люди всегда гуляли, — написала она . — Горожане там всегда гуляли, сами убирали мусор и обустраивали мостики и лавочки, которые теперь вне закона. Почему нельзя пойти прогуляться в лес, который находится у дома?»

В пресс-службе нацпарка «Новому Калининграду» подтвердили, что согласно Положению, пребывание граждан без специального разрешения в указанном участке запрещено, так как это «особо охраняемая зона национального парка».

«Так было всегда. Просто аншлаги только в этом году установили и начали усиленно контролировать, — уточнили в пресс-службе. — Это связано с риском возгораний, в том числе. Людей становится все больше. В корне Куршской косы (у границы с Зеленоградском) со стороны залива расположена торфяная залежь — самая мощная на косе (10 метров). Торфяные пожары — одни из самых опасных и экологически вредных, как известно. Гулять можно со стороны моря, пожалуйста».

В начале октября в национальном парке «Куршская коса» также объяснили, откуда взялся новый платный маршрут к Ореховой дюне. Ранее калининградцы пожаловались на то, что ранее бесплатный маршрут теперь обходится в тысячу рублей для взрослых и 500 — для детей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter