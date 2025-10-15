«Людей становится всё больше»: у корня Куршской косы запретили проход в лес

Жители Зеленоградска заметили появления новых знаков и аншлагов у корня Куршской косы, предупреждающих о запрете входа в лес. Одна из жительниц возмутилась по этому поводу в соцсетях, заявив, что участок леса, рядом с которым появились знаки, «непосредственно прилегает к городу Зеленоградску» и находится буквально в сотне метров от жилых домов.

«Это не какие-то реликтовые леса и охраняемые ландшафты, а практически лесопарк близ жилых домов, где люди всегда гуляли, — написала она . — Горожане там всегда гуляли, сами убирали мусор и обустраивали мостики и лавочки, которые теперь вне закона. Почему нельзя пойти прогуляться в лес, который находится у дома?»

В пресс-службе нацпарка «Новому Калининграду» подтвердили, что согласно Положению, пребывание граждан без специального разрешения в указанном участке запрещено, так как это «особо охраняемая зона национального парка».

«Так было всегда. Просто аншлаги только в этом году установили и начали усиленно контролировать, — уточнили в пресс-службе. — Это связано с риском возгораний, в том числе. Людей становится все больше. В корне Куршской косы (у границы с Зеленоградском) со стороны залива расположена торфяная залежь — самая мощная на косе (10 метров). Торфяные пожары — одни из самых опасных и экологически вредных, как известно. Гулять можно со стороны моря, пожалуйста».