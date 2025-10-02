В нацпарке ответили на жалобы жителей на «ставший платным» маршрут на Куршской косе

В нацпарке ответили на жалобы жителей на «ставший платным» маршрут на Куршской косе
Фото с сайта Историко-этнографического музея в Морском
Все новости по теме: Куршская коса

В национальном парке «Куршская коса» пояснили, откуда взялся новый платный маршрут к Ореховой дюне. Ранее калининградцы пожаловались на то, что ранее бесплатный маршрут теперь обходится в тысячу рублей для взрослых и 500 — для детей.

Как сообщили в нацпарке, на данном участке «никогда не было маршрута». Речь идет о территории, где 11 лет назад был пожар. Ее у администрации нацпарка арендовал Историко-этнографический музей в Морском. «Цену установил арендатор — за экскурсию и музей в том числе. А мы заинтересованы в контроле и регулируемом посещении за этой уязвимой территорией косы», — сообщили в нацпарке.

В свою очередь, в музее «Новому Калининграду» уточнили, что экотропа, ведущая на Ореховую дюну, была разработана и благоустроена полностью за их счет, но при полном согласовании всех нюансов с администрацией нацпарка, включая максимальное количество экскурсантов в составе одной группы — не более 20 человек. Согласно информации, размещенной на сайте, в день музей проводит не более трех экскурсий, включающих посещение Ореховой дюны. Помимо прогулки по экотропе в сопровождении экскурсовода, в программу входит также посещение четырех выставочных залов музея, где представлены «уникальные экспонаты», отражающие историю Куршской косы «от ледникового периода до современности». 

Отметим, ранее в паблике «Чёрный список Калининград» «ВКонтакте» сообщили о введении платы за маршрут, который до этого был бесплатным, и обратили внимание, что прогуляться по нему возможно лишь в составе экскурсионной группы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter