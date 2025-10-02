В нацпарке ответили на жалобы жителей на «ставший платным» маршрут на Куршской косе

В национальном парке «Куршская коса» пояснили, откуда взялся новый платный маршрут к Ореховой дюне. Ранее калининградцы пожаловались на то, что ранее бесплатный маршрут теперь обходится в тысячу рублей для взрослых и 500 — для детей.

Как сообщили в нацпарке, на данном участке «никогда не было маршрута». Речь идет о территории, где 11 лет назад был пожар. Ее у администрации нацпарка арендовал Историко-этнографический музей в Морском. «Цену установил арендатор — за экскурсию и музей в том числе. А мы заинтересованы в контроле и регулируемом посещении за этой уязвимой территорией косы», — сообщили в нацпарке.

В свою очередь, в музее «Новому Калининграду» уточнили, что экотропа, ведущая на Ореховую дюну, была разработана и благоустроена полностью за их счет, но при полном согласовании всех нюансов с администрацией нацпарка, включая максимальное количество экскурсантов в составе одной группы — не более 20 человек. Согласно информации, размещенной на сайте, в день музей проводит не более трех экскурсий, включающих посещение Ореховой дюны. Помимо прогулки по экотропе в сопровождении экскурсовода, в программу входит также посещение четырех выставочных залов музея, где представлены «уникальные экспонаты», отражающие историю Куршской косы «от ледникового периода до современности».

Отметим, ранее в паблике «Чёрный список Калининград» «ВКонтакте» сообщили о введении платы за маршрут, который до этого был бесплатным, и обратили внимание, что прогуляться по нему возможно лишь в составе экскурсионной группы.

