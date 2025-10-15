Облвласти подписали постановление об условиях приватизации калининградского «Автовокзала»

В Калининграде планируют приватизировать «Автовокзал» путем преобразования в акционерное общество. Постановление об условиях приватизации государственного предприятия подписал 10 октября губернатор области Алексей Беспрозванных.

Согласно документу, госпредприятие преобразуют в АО «Автовокзал» с уставным капиталом 101 млн 451 тыс. руб., состоящим из 101,451 тыс. штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. В состав нового АО войдет три автовокзала — на улицах Пушкина в Черняховске, Первомайской в Советске и Железнодорожной в Калининграде. Также утвержден перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации.

В начале сентября правительство Калининградской области запустило процедуру подготовки к приватизации государственных предприятий «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО), «Автовокзал» и «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 2». Проекты постановлений о преобразовании госпредприятий в акционерные общества были подготовлены региональным Агентством по имуществу.