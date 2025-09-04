Правительство области готовит к приватизации ЕСОО, «Автовокзал» и ДЭУ № 2

Правительство Калининградской области запустило процедуру подготовки к приватизации государственных предприятий «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО), «Автовокзал» и «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 2». Проекты постановлений о преобразовании госпредприятий в акционерные общества подготовлены региональным Агентством по имуществу.

Государственное предприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами» планируется преобразовать в акционерное общество «Единая система обращения с отходами» с уставным капиталом 86,936 млн руб., состоящим из 86,936 тыс. штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

Госпредприятие «Автовокзал» хотят преобразовать в АО «Автовокзал» с уставным капиталом 101,451 млн руб., состоящим из 101,451 тыс. штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

Госпредприятие ДЭУ № 2, расположенное в Правдинске, преобразовывают в акционерное общество «Автомагистраль» с уставным капиталом 934,891 тыс. руб., состоящим из 9348,910 тыс. штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая;

Проектам предлагается утвердить состав подлежащего приватизации имущества, перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации, а также расчет балансовой стоимости активов госпредприятий.

Публичное обсуждение проектов постановлений продлится до 23.59 10 сентября на сайте правительства региона.