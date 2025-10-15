Глава региона подписал постановление об условиях приватизации ЕСОО

Власти приватизируют «Единую систему обращения с отходами» (ЕСОО) путем преобразования в акционерное общество. Постановление о приватизации государственного предприятия подписал 10 октября губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Согласно документу, госпредприятие приватизируют в АО «Единая система обращения с отходами» с уставным капиталом 86,936 млн руб., состоящим из 86,936 тыс. штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. В состав нового АО входит земельный участок в Круглово Зеленоградского района. Также утвержден перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации. Балансовая стоимость активов составляет 86,936 млн руб.

В начале сентября правительство Калининградской области запустило процедуру подготовки к приватизации государственных предприятий «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО), «Автовокзал» и «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 2». Проекты постановлений о преобразовании госпредприятий в акционерные общества были подготовлены региональным Агентством по имуществу.