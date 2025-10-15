Под Славском задержали местного жителя, незаконно охотившегося на лосиху

В общедоступном охотничьем угодье «Тильзитское» в Славском округе задержали местного жителя, незаконно «добывшего» самку лося. Ущерб оценивается в 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального минприроды.

На место происшествия вызвали оперативно-следственную группу Славского отдела полиции. Возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.

«Ущерб, нанесенный животному миру, оценивается в 400 тыс. руб. и подлежит обязательному возмещению. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — добавляет пресс-служба.