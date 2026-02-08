Здание музея в Правдинске рассчитывают реконструировать до конца года

Работы по реконструкции дома № 9 на улице Школьной в Правдинске, который местные власти рассчитывают приспособить под краеведческий музей, приостановлены из-за морозов. Об этом заявил глава администрации муниципалитета Владимир Устинов в ходе прямого эфира 6 февраля.
«Мы реконструируем здание бывших казарм на улице Школьной под наш краеведческий музей, — рассказал Устинов. — На сегодняшний день в связи с погодными условиями работы приостановлены, но наверстают наши подрядчики за весну и за лето то, что они сейчас выполнять не могут. До конца года мы обязаны этот объект сдать. И будет у нас в Правдинске свой краеведческий музей».
Напомним, что в конце мая прошлого года Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта здания Правдинского краеведческого музея.Ранее стало известно о том, что музей получил 60,9 млн рублей на ремонт здания, в которое ему предстоит переехать из дома культуры на улице Кутузова. Одноэтажное здание с мансардой довоенной постройки музей получил от муниципалитета ещё в 2022 году, однако оно нуждалось в капитальном ремонте. Директор музея Карина Тишкова поясняла «Новому Калининграду», что новое здание позволит значительно расширить экспозицию.