Здание музея в Правдинске рассчитывают реконструировать до конца года

Работы по реконструкции дома № 9 на улице Школьной в Правдинске, который местные власти рассчитывают приспособить под краеведческий музей, приостановлены из-за морозов. Об этом заявил глава администрации муниципалитета Владимир Устинов в ходе прямого эфира 6 февраля.

«Мы реконструируем здание бывших казарм на улице Школьной под наш краеведческий музей, — рассказал Устинов. — На сегодняшний день в связи с погодными условиями работы приостановлены, но наверстают наши подрядчики за весну и за лето то, что они сейчас выполнять не могут. До конца года мы обязаны этот объект сдать. И будет у нас в Правдинске свой краеведческий музей».

Напомним, что в конце мая прошлого года Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта здания Правдинского краеведческого музея.