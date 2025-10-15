Минздрав: средняя зарплата врачей в области составила 108 тысяч рублей

В 2025 году средняя заработная плата в медицинских организациях Калининградской области повысилась на 15,8%. Об этом сообщил министр здравоохранения области Сергей Дмитриев во время эфира в Центре управления регионом 15 октября.

Министр отметил, что в расчет включены только зарплаты врачей-специалистов, заведующих отделений, среднего медицинского персонала (медсестер) и младшего медицинского персонала (санитаров). По его словам, зарплата врачей составила 108 тыс. руб. (годом ранее была 97 тыс. руб., рост 11,7%). Повышение для среднего медицинского персонала составило 18,4%, средняя зарплата — 63 тыс. руб., в прошлом году — 53,2 тыс. руб. Дмитриев отметил, что данное увеличение зафиксировано за 9 месяцев.

«Планомерно происходит повышение заработной платы в течение всего года за счет средств обязательного медицинского страхования. Медицинские организации, которые финансируются из средств регионального бюджета, получили дополнительные средства по поручению губернатора, дополнительные средства на как раз индексацию заработной платы», — рассказал Дмитриев.

Также министр дополнил, что окладная часть увеличивается по всем медицинским организациям и, таким образом, в 47 медицинских организациях с 1 сентября происходит повышение окладной части и индексация заработной платы.