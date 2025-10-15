Минздрав: средняя зарплата врачей в области составила 108 тысяч рублей

Все новости по теме: Медицина

В 2025 году средняя заработная плата в медицинских организациях Калининградской области повысилась на 15,8%. Об этом сообщил министр здравоохранения области Сергей Дмитриев во время эфира в Центре управления регионом 15 октября.

Министр отметил, что в расчет включены только зарплаты врачей-специалистов, заведующих отделений, среднего медицинского персонала (медсестер) и младшего медицинского персонала (санитаров). По его словам, зарплата врачей составила 108 тыс. руб. (годом ранее была 97 тыс. руб., рост 11,7%). Повышение для среднего медицинского персонала составило 18,4%, средняя зарплата — 63 тыс. руб., в прошлом году — 53,2 тыс. руб. Дмитриев отметил, что данное увеличение зафиксировано за 9 месяцев.

«Планомерно происходит повышение заработной платы в течение всего года за счет средств обязательного медицинского страхования. Медицинские организации, которые финансируются из средств регионального бюджета, получили дополнительные средства по поручению губернатора, дополнительные средства на как раз индексацию заработной платы», — рассказал Дмитриев.

Также министр дополнил, что окладная часть увеличивается по всем медицинским организациям и, таким образом, в 47 медицинских организациях с 1 сентября происходит повышение окладной части и индексация заработной платы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter