Калининградская область оказалась в конце рейтинга зарплат педиатров в СЗФО

Все новости по теме: Медицина
Калининградская область оказалась в конце рейтинга зарплат педиатров в СЗФО

Калининградская область заняла восьмое место среди регионов СЗФО по зарплатам педиатров. У нас она составила 79 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики платформы «hh».

В СЗФО наибольший прирост предлагаемых зарплат для педиатров за пять лет отметили в Псковской области — в 2,9 раза (100 тыс.), а также в Ленинградской области — в 2,7 раза (95 тыс.). По уровню зарплат эти регионы заняли первое и второе места соответственно. На третьем месте разместился Санкт-Петербург — 94,9 тыс. руб. 

С января по октябрь 2025 года в СЗФО было открыто более 1 тыс. вакансий для врачей-педиатров. Основная часть спроса приходилась на Санкт-Петербург — 62%, затем на Ленинградскую (9%), Архангельскую (5%), Псковскую (5%), Калининградскую (5%), Вологодскую (4%) и Новгородскую (3%) области.

«Показательно, что за три года число вакансий с частичной занятостью в СЗФО, в том числе в Калининградской области, выросло более чем в два раза. Такой формат помогает специалистам совмещать работу в нескольких клиниках и становится одним из решений кадрового дефицита в регионе», — отмечают аналитики.

Ранее сообщалось, что в 2025 году средняя заработная плата в медицинских организациях Калининградской области повысилась на 15,8%. Зарплата врачей составила 108 тыс. руб. (годом ранее была 97 тыс. руб., рост 11,7%). Повышение для среднего медицинского персонала составило 18,4%, средняя зарплата — 63 тыс. руб., в прошлом году — 53,2 тыс. руб.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter