Калининградская область оказалась в конце рейтинга зарплат педиатров в СЗФО

Калининградская область заняла восьмое место среди регионов СЗФО по зарплатам педиатров. У нас она составила 79 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики платформы «hh».

В СЗФО наибольший прирост предлагаемых зарплат для педиатров за пять лет отметили в Псковской области — в 2,9 раза (100 тыс.), а также в Ленинградской области — в 2,7 раза (95 тыс.). По уровню зарплат эти регионы заняли первое и второе места соответственно. На третьем месте разместился Санкт-Петербург — 94,9 тыс. руб.

С января по октябрь 2025 года в СЗФО было открыто более 1 тыс. вакансий для врачей-педиатров. Основная часть спроса приходилась на Санкт-Петербург — 62%, затем на Ленинградскую (9%), Архангельскую (5%), Псковскую (5%), Калининградскую (5%), Вологодскую (4%) и Новгородскую (3%) области.

«Показательно, что за три года число вакансий с частичной занятостью в СЗФО, в том числе в Калининградской области, выросло более чем в два раза. Такой формат помогает специалистам совмещать работу в нескольких клиниках и становится одним из решений кадрового дефицита в регионе», — отмечают аналитики.

Ранее сообщалось, что в 2025 году средняя заработная плата в медицинских организациях Калининградской области повысилась на 15,8%. Зарплата врачей составила 108 тыс. руб. (годом ранее была 97 тыс. руб., рост 11,7%). Повышение для среднего медицинского персонала составило 18,4%, средняя зарплата — 63 тыс. руб., в прошлом году — 53,2 тыс. руб.

