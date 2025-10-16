Янтарный комбинат хочет изготовить украшение, созданное искусственным интеллектом

Калининградский янтарный комбинат запустил творческий конкурс украшений, разработанных искусственным интеллектом. Любой желающий может с помощью нейросети создать эскиз изделия из солнечного камня и прислать его организаторам. Лучшую работу ювелиры комбината воплотят в жизнь, сообщает пресс-служба.

Конкурс проходит с 16 по 31 октября в телеграм-канале Ростеха. Согласно условиям, участник создает и размещает в комментариях к посту эскиз нового украшения с янтарем. К участию принимаются только работы, сгенерированные искусственным интеллектом. К изображению необходимо приложить промпт — запрос, по которому ИИ создавал изделие. Вид, форма украшения, сочетание с другими материалами и нейросеть могут быть любыми.

«Сегодня есть инструмент, который позволяет визуализировать такое особенное украшение даже человеку, не владеющему основами художественного мастерства. С нетерпением ждем результатов этой коллаборации — человека и искусственного интеллекта. Авторы самых необычных концепций получат в подарок янтарные сувениры. Одно из украшений, которое выберут специалисты комбината, будет изготовлено на нашем ювелирном производстве. Первое изделие, разработанное нейросетью, будет выполнено в единственном экземпляре и останется в музее комбината, как наглядная демонстрация исторического момента», — прокомментировала заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности комбината Майя Скворцова.