Янтарные конфетки победили в конкурсе эскизов ювелирных украшений, созданных ИИ (фото)

Подведены итоги конкурса на лучший эскиз ювелирного украшения, созданный искусственным интеллектом, который проводился совместно Ростехом и Калининградским янтарным комбинатом, сообщает телеграм-канал Ростеха.

В число лидеров вошли кулон в виде сумочки сотуар и елочка из треугольных элементов; украшения в виде конфет и свадебный гребень; колье в виде янтарной змейки и брутально-минималистичный браслет. Их авторы получат сувениры. Профессиональные ювелиры намерены воплотить в жизнь украшение в виде янтарных конфет. Готовые изделия обещают показать в декабре.

Как отмечает Ростех, всего на конкурс поступило более 350 работ. Лидеров выбрали «с учетом особенностей обработки янтаря и того, насколько технически возможно воплотить художественный замысел».

Напомним, конкурс проходил с 16 по 31 октября в телеграм-канале Ростеха.

Фото: телеграм-канал Ростеха