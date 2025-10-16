Калининградские власти заказывают разработку ПСД на уличную сеть Острова

Администрация Калининграда заказала разработку проектной документации на строительство улично-дорожной сети острова Октябрьского. На эти цели, согласно информации портала Госзакупок, бюджет выделил 45,16 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября.

Судя по прикрепленной ситуационной схеме, проектирование будет проходить в шесть этапов и охватит территорию в границах набережной Генерала Карбышева, Триумфальной аллеи, улицы Дружбы Народов и улицы Генерала Павлова.

Отметим, что в июле этого года заместитель регионального министра экономического развития, промышленности и торговли Егор Корнаухов заверил, что планы развития инфраструктуры у властей есть, и их реализацией будут заниматься в том числе за счёт инвесторов.

«Мы собираемся проектировать улично-дорожную сеть с привлечением инвестора и учитывая интересы города, — сообщил он на заседании областного градостроительного совета Калининградской области. — Есть проект продолжения Восточной эстакады, которая сейчас, собственно говоря, заканчивается на Острове. Рассчитываем, что его реализация улучшит ситуацию».