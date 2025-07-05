«Сочный красный»: градсовет одобрил проект нового квартала на Октябрьском острове (фото)

В Калининграде на Октябрьском острове предполагается построить новый квартал, который займет семь гектаров. О том, как он может выглядеть, рассказала на заседании областного градостроительного совета Калининградской области директор по проектированию столичной компании GAFA Светлана Будёкина.

По её словам, при создании проекта разработчики ориентировались на многие факторы — на уже построенные на острове здания, в частности, филиалы Третьяковской галлереи и Большого театра, на исторический контекст, на природные и климатические особенности региона. «Красный кирпич, костелы, некие архитектурные отголоски, милые кованые вещи, скульптуры — это всё, безусловно, рождает образ и характер», — отметила она. Улицы Калининграда докладчик назвала «плотненькими, уютными и сомасштабными», обратив при этом внимание на то, что «они погружены в зелень». «Месяц назад, когда мы были в городе, могу сказать, что иногда было не видно домов, насколько много зелени», — добавила представитель архитектурной компании.

При этом в городском комплексе «Октябрьский» решено сделать ставку не на зеленый цвет, а на «сочный красный», который называется «краплак». «Этот цвет был выбран, потому что это — кирпич, это октябрь — время когда появляются красные листья кленов», — объяснила докладчик. Здания предполагается делать разновысотными — от 4-6 до 18-20 этажей, обыгрывая тему моря. В отделке предлагается использовать алюминиевые композитные панели. На первых этажах — кирпич как тактильный материал. Также в рамках проекта хотят сделать озелененные дворы на стилобатах и превратить крыши в уютные общественные пространства, где можно и отдыхать, и спокойно работать. «Тем более что многие сейчас работают на удаленке», — подчеркнула докладчик. Одной из фишек квартала должно стать здание на ножках, которое как бы нависает над водой. Парковок, как заверила Будёкина, будет достаточно (В презентации указано, что к продаже предназначено 712 машиномест. — прим. «Нового Калининграда»).

«Пожарные проезды закамуфлированы, но они есть», — добавила она. Тем не менее во время обсуждения представитель МЧС высказал опасение, что могут возникнуть сложности при тушении высотных зданий. Светлана Будёкина напомнила, что высотных зданий проектом предусмотрено немного — выше 16-ти этажей всего три. «Мы старались поддержать сложившийся образ города», — заверила она, обратив внимания на то, что высотки в Калининград не только на острове Октябрьском. Также она высказала надежду, что на этой территории появится пожарное депо, наполненное соответствующей техникой. Впрочем, представитель администрации Калининграда тут же проинформировал, что планов строительства такого депо пока нет.

В целом представленная концепция произвела благоприятное впечатление на членов градсовета. «Мы долго вели спор по поводу того, как должен развиваться остров Октябрьский, и здесь это достаточно успешно показано», — отметил архитектор Александр Башин. Особенно впечатлило его решение обустроить парковки под зелеными «ландшафтными» стилобатами. «Я впервые такое вижу», — признался он. Башин высказал надежду на то, что проект будет в ближайшем времени реализован и что город поддержит его в плане развития транспортной инфраструктуры. «Сто шестьдесят тысяч квадратных метров реализуется здесь, как люди будут выезжать с острова? Пока не очень понятно», — закончил он свое выступление.

Взявший слово заместитель регионального министра экономического развития, промышленности и торговли Егор Корнаухов заверил, что планы развития инфраструктуры есть. «Мы собираемся проектировать улично-дорожную сеть — с привлечением инвестора и учитывая интересы города», — сообщил он. — Есть проект продолжения Восточной эстакады, которая сейчас, собственно говоря, заканчивается на Острове. Рассчитываем, что его реализация улучшит ситуацию«.

Представитель горадминистрации обратил внимание, что на представленной визуализации почти нет автомобилей, и предположил, что на практике уютные пространства будут заставлены автомобилями, поэтому придется «вбивать столбики». Тем не менее членами градсовета проект был одобрен «к дальнейшей доработке и реализации».

Изображения из презентации проекта