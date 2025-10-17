В Калининградскую область не пустили 408 кг томатов, зараженных вирусом

Россельхознадзор запретил ввоз в Калининградскую область 408 кг свежих томатов, заражённых вирусом мозаики пепино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проведении фитосанитарного контроля продукции весом 2,5 тонны, поступившей из Литвы, установили, что 408 кг томатов марроканского происхождения заражены вирусом мозаики пепино. Наличие заболевания подтвердилось лабораторным исследованием, проведенным в лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«Вирус мозаики пепино обладает высокой вирулентностью, источником заражения служат семена, рассада, свежие плоды томатов. В условиях теплицы заражение происходит через корни растений посредством питательных растворов, а также через одежду, руки рабочих, инструменты», — поясняет пресс-служба ведомства.

Для предотвращения распространения карантинных организмов ввоз продукции запретили.