Реконструкцию Литовского вала власти Калининграда планируют сдвинуть «вправо»

Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

Власти Калининграда планируют сдвинуть реконструкцию Литовского вала на более поздний срок. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов.

Согласно информации из отчёта Романова, вести проектирование объекта стоимостью порядка 50 млн рублей планировали при финансовой поддержке регионального правительства, однако подтверждение софинансирования получено не было. Конкурсную процедуру пришлось приостановить.

«Вопрос в финансировании со стороны правительства. Объект был включён в программу. Финансирование мы не получили и предполагаем движение „вправо“ этого объекта. Проектирование не начато», — сказал Романов. Доля городского бюджета — 1% — была обеспечена, добавил председатель комитета.

Как сообщала ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова, ремонт тротуаров, который сейчас ведётся на Литовском валу компанией «Балтдормостстрой», — это промежуточное решение перед масштабной реконструкцией улицы, приступить к которой власти смогут после строительства ул. Юбилейной.

Напомним, что в декабре 2023 года Антон Романов, бывший тогда в должности зампредседателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщал, что Литовский вал в Калининграде планируют сузить с четырёх до двух автомобильных полос, чтобы обустроить тротуары по обеим сторонам улицы. Он отметил, что сужение предусматривает комплексная схема организации дорожного движения (на период 2019-2035 годов).

«У нас нет обеспеченности полноценным тротуаром с обеих сторон, — заявлял тогда Романов. — На одной стороне тротуар в ненормативном состоянии (мы там его постоянно ремонтируем и латаем). Если мы посмотрим на транспортные потоки и на загрузку именно перегона, то увидим, что он не дозагружен. Даже в час пик он не дозагружен, а порой автолюбители устраивают полноценные гонки на этом участке. Там постоянно неправильно выбирают полосу и скоростной режим, и зазор (резерв пространства) нам позволяет организовать полноценную дорогу 1+1, а на подходах к транспортным узлам сделать соответствующие уширения, организовав пешеходную и велосипедную связь».

