Зеленоградск закупил 1,4 км гирлянды к Новому году

Муниципальное автономное учреждение «Зеленоградский свет» закупило новогодние гирлянды общей длиной 1,4 км на сумму 480 тыс. руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно документации, заказ включает 225 гирлянд-бахром, общей длиной более одного километра, а также линейные гирлянды по 10 и 20 метров — всего около 400 метров.

Договор поставки заключен 17 октября 2025 года с индивидуальным предпринимателем Алексеем Карижским. На выполнение заказа отведено 30 календарных дней.

Напомним, год назад на подготовку к зимним праздникам в Зеленоградске выделяли почти 3 млн руб., из которых 1,29 млн потратили на изготовление и поставку новогодних украшений.

