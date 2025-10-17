Власти планируют объединить шесть поселков в Гурьевском округе

Министерство градостроительной политики Калининградской области подготовило три проекта постановлений об объединении населенных пунктов в Гурьевском муниципальном округе. Документы опубликованы на официальном сайте правительства Калининградской области для общественного обсуждения.

В соответствии с первым проектом, на территории Гурьевского округа хотят объединить поселки Цветково и Добрино. Образованному населенному пункту предлагается сохранить наименование «Добрино».

Во втором проекте постановления изложено, что планируется объединить поселки Поддубное и Черемхово. Новому населенному пункту предлагается оставить наименование «Черемхово».

«Образовать на территории муниципального образования „Гурьевский муниципальный округ Калининградской области“ сельский населенный пункт (поселок) путем объединения сельских населенных пунктов (поселков) Ушаково и Молодецкое. Образованному населенному пункту сохранить наименование „Молодецкое“.» — сообщает третий проект.

Ожидается, что постановления вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

Напомним, ранее в Калининградской области уже рассматривался проект объединения поселков Откосово и Куликово.

