В Калининграде продлевают работу транспорта в день матча «Балтика — Локомотив» (фото)
Изображение: телеграм-канал ЦОДИПП
Для удобства болельщиков 23 октября продлевается работа некоторых маршрутов общественного транспорта. Это связано с поздним окончанием матча «Балтика — Локомотив». Об этом сообщил Центр организации движения и пассажирских перевозок (ЦОДИПП).

ЦОДИПП продлил работу трамваев № 3 «Южный вокзал — Центральный парк» и № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная». Кроме того, дольше будут ходить автобусы маршрутов № 11 «о. Октябрьский — ул. Павлика Морозова», № 21 «автошкола — ул. Павлика Морозова», № 39 «ул. Аксакова — ул. Павлика Морозова», № 40 «ДС «Янтарный — пос. Новодорожный». Работу маршрутки № 72 «мкр. Чкаловск — завод «Янтарь» также продлили.

Точки отправления:

  1. остановка «Рыбная деревня» — в двух направлениях;

  2. остановка «Бульвар Солнечный» — в двух направлениях;

  3. болельщиков, которые после окончания матча планируют уехать в Зеленоградск и Светлогорск на дополнительных поездах, будут ожидать шаттлы.

Напомним, что для болельщиков также назначаются дополнительные пригородные поезда из Зеленоградска и Светлогорска. В пути следования предусмотрены все остановки.

