Для перевозки болельщиков «Балтики» назначаются дополнительные поезда 23 октября

В Калининграде в связи с проведением 23 октября футбольного матча Кубка России «Балтика — Локомотив» для болельщиков назначаются дополнительные пригородные поезда из Зеленоградска и Светлогорска. В пути следования пригородных поездов предусмотрены все остановки. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.





Вечерняя «Ласточка» в сообщении «Калининград — Зеленоградск» отправится с Южного вокзала в 22:40 и прибудет в пункт назначения в 23:25. В обратном направлении поезд проследует в 23:37.

В сообщении «Калининград — Светлогорск» через Переславское поезд отправится в 22:45. На станцию Светлогорск-2 «Ласточка» прибудет в 23:46 и отправится в Калининград в 23:59.

