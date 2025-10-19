В Калининграде в кафе на Аллее Смелых отравились 9 школьников

В кафе «Бела Дона» на Аллее Смелых отравились девять учащихся. У заболевших лабораторно подтвердили норовирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Калининградской области.

«В кафе ООО „СБ39“ выявлены многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов, хранение и реализация просроченной продукции, продукции без документов подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение режимов уборки, мытья посуды, отсутствие дезинфекционных средств, допуск к работе лиц без медицинских книжек», — говорится в сообщении ведомства.

Деятельность кафе приостановлена. Школе и организатору питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию.

Проверку по информации об отравлении проводит региональная прокуратура.

В кафе «Бела Дона» оперативно прокомментировать ситуацию «Новому Калининграду» не смогли.