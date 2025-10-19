СК возбудил уголовное дело после отравления школьников в калининградском кафе

Все новости по теме: Продуктовая безопасность

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) после массового отравления школьников в калининградском кафе «Бела Дона». Об этом сообщают в официальном канале СУ СК России по Калининградской области.

Как отмечается в сообщении, указание о возбуждении дела поступило после мониторинга СМИ, в ходе которого выявили публикацию о заболевании детей норовирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что в кафе «Бела Дона» ООО «СБ39» отравились 9 школьников. В заведении Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения. Деятельность кафе приостановлена. Проверку по информации об отравлении проводит и региональная прокуратура.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter