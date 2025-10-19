СК возбудил уголовное дело после отравления школьников в калининградском кафе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) после массового отравления школьников в калининградском кафе «Бела Дона». Об этом сообщают в официальном канале СУ СК России по Калининградской области.

Как отмечается в сообщении, указание о возбуждении дела поступило после мониторинга СМИ, в ходе которого выявили публикацию о заболевании детей норовирусной инфекцией.