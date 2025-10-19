Калининград вошёл в топ-10 городов для отдыха с детьми на осенних каникулах

Калининград оказался в десятке самых популярных направлений для семейного отдыха с детьми на осенних каникулах. Об этом сообщил глава города-курорта Кисловодска Евгений Моисеев со ссылкой на сервис бронирования «ТВИЛ.ру».

«Российский сервис бронирования „ТВИЛ.ру“ включил Кисловодск в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в период осенних каникул 2025 года. В рейтинге также оказались Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Казань, Краснодар, Пятигорск, Ялта, Калининград и Геленджик. По данным сервиса, число семейных поездок по стране выросло на 10% по сравнению с прошлым годом», — написал Моисеев в своём телеграм-канале.