Калининградская область поднялась в рейтинге по научно-технологическому развитию

За год Калининградская область поднялась в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию с 56 на 49 место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

По итогам 2024 года рейтинговый балл региона составил 30,83 из 100 возможных. Годом ранее показатель был на уровне 28,92.

По сравнению с прошлым годом в составе группы лидеров рейтинга значительных изменений не произошло. Первое место со значительным отрывом по рейтинговому баллу занимает бессменный лидер Москва (81,82 балла), на вторую позицию поднялась Республика Татарстан (70,56), третье место занял Санкт-Петербург (70,11). Лидирующие позиции данных регионов эксперты объясняют активным функционированием высокотехнологичных производств, высоким уровнем развития науки и технологий, наличием большого количества научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и высококвалифицированного персонала.

Замыкают рейтинг Республика Ингушетия (5,56 балла), Еврейская автономная область (10,87), Республика Алтай (12,28), Чукотский автономный округ (12,73) и Республика Хакасия (13,36). В конце рейтинга находятся регионы, в силу исторических и географических причин обладающие достаточно скромной научной базой, небольшими финансовыми ресурсами или характеризующиеся в большинстве своём неразвитыми высокотехнологическими и инновационными секторами экономики.

В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности. Позиции субъектов РФ в итоговом списке определялись на основании интегрального значения, которое рассчитывалось путём агрегирования рейтинговых баллов регионов по 19 анализируемым показателям, объединённым в четыре группы. Итоговое значение балла может изменяться в диапазоне от одного до максимального значения — 100.

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

