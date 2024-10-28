Калининградская область опустилась в рейтинге по научно-технологическому развитию

Калининградская область за год опустилась в рейтинге регионов по развитию науки и технологий с 51 на 56 место. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Рейтинговый балл региона по итогам 2023 года составил 28,92. Годом ранее показатель был на уровне 30,23.

По сравнению с прошлым годом в группе лидеров рейтинга значительных изменений не произошло. Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 36% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2023 года. Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга эксперты объясняют высоким уровнем развития науки и технологий, наличием большого числа научно-исследовательских институтов, функционированием высокотехнологичных производств.Замыкают рейтинг Ингушетия, Еврейская автономная область, Чечня, Хакасия и Карачаево-Черкессия.

Позиции регионов в итоговом списке определялись на основании интегрального значения, которое рассчитывалось путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по 19 анализируемым показателям, объединённым в четыре группы: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности». Итоговое значение балла может изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения — 100.

Рейтинг составлен по данным Росстата и Роспатента. Участие в исследовании приняли 85 субъектов РФ. По ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям данные отсутствуют.