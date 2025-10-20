Проект ремонта коридора администрации Калининграда за 601 тыс. прошёл экспертизу

Проект ремонта коридора администрации Калининграда за 601 тыс. прошёл экспертизу
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Город

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта коридора третьего этажа администрации Калининграда стоимостью более 600 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Полное название проекта: «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Здание городской администрации“ (архитектор Х.Хопп), 1923 год (Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт коридора 3-го этажа объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Калининград, пл. Победы,1)». В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила компания «Профи Плюс» (Калининград). Указанный застройщик — МБУ «Служба административно-технического обеспечения». Положительное заключение получено 20 октября 2025 года. Форма экспертизы — государственная.

Администрация искала подрядчика для разработки проекта капремонта коридора третьего этажа в конце 2024 года. На эти цели власти готовы были потратить 626,6 тыс. рублей. Найти исполнителя удалось с третьей попытки. Компания «Профи Плюс» согласилась разработать проект за 601 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter