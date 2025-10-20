Проект ремонта коридора администрации Калининграда за 601 тыс. прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта коридора третьего этажа администрации Калининграда стоимостью более 600 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Полное название проекта: «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Здание городской администрации“ (архитектор Х.Хопп), 1923 год (Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт коридора 3-го этажа объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Калининград, пл. Победы,1)». В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила компания «Профи Плюс» (Калининград). Указанный застройщик — МБУ «Служба административно-технического обеспечения». Положительное заключение получено 20 октября 2025 года. Форма экспертизы — государственная.

Администрация искала подрядчика для разработки проекта капремонта коридора третьего этажа в конце 2024 года. На эти цели власти готовы были потратить 626,6 тыс. рублей. Найти исполнителя удалось с третьей попытки. Компания «Профи Плюс» согласилась разработать проект за 601 тыс. рублей.

