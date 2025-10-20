Очевидцы: кладбище на проспекте Мира в Калининграде громят вандалы

В период с августа по сентябрь кладбище на проспекте Мира в Калининграде несколько раз подверглось нападению вандалов. МБУ «Альта» в курсе сложившейся ситуации, однако установку круглосуточной охраны, а также монтаж системы видеонаблюдения власти считают нецелесообразными. Проблему обсуждали в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

О том, что на кладбище орудуют вандалы, сообщила одна из посетительниц страницы. «На старом кладбище, расположенном на проспекте Мира, появились вандалы, которые за период с августа по сентябрь разгромили 18 памятников и сломали оградки. Просьба взять эту ситуацию под контроль, так как на кладбище нет охраны и не установлены камеры наблюдения, в связи с чем и случилась данная ситуация», — написала она, предложив также отремонтировать ограждение по периметру и закрывать все ворота на ночь.

Ответ последовал от сотрудников администрации Калининграда: «Учреждение „Альта“ в курсе сложившейся ситуации. Сейчас по факту происшествия подано заявление в органы внутренних дел. С учётом большой площади кладбища организация круглосуточной охраны или установка системы видеонаблюдения за счёт бюджетных средств нецелесообразна с точки зрения эффективного использования ресурсов».

Предложения обратившейся обещали передать «специалистам для рассмотрения».





Изображение: скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»

В 2005 году местные СМИ сообщали о том, что сборщики металлолома заинтересовались оградами с могил на улице Камской. В 2025 году калининградцы начали публиковать фотографии разорённых могил своих бабушек и дедушек, с которых исчезают надгробия и кованые ограды.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!