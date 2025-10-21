Фахверковый склад в Железнодорожном намерены приспособить под «Дом часовщика» (фото)

Фахверковый склад № 2 в Железнодорожном после завершения строительных работ собственник намерен приспособить под музей «Дом часовщика». Об этом «Новому Калининграду» сообщил директор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, являющийся подрядчиком на объекте. Он также рассказал, что сейчас рабочие разбирают строительные леса, а соседний склад № 1 разобран практически до основания в ходе противоаварийных работ.

«На втором складе мы повторили объёмы, сделали фахверк и крышу из аутентичных материалов, теплоизоляцию сделали там, где её можно было сделать. Теперь здание можно эксплуатировать как музей. Уже подписаны договора на внутренние инженерные сети, а потом будет отделка, — пояснил Щербатых. — По поводу даты открытия мне трудно говорить за заказчика. Что касается наших обязательств, то как только будут подключены все инженерные сети, то в чёрном ключе его как объект культурного наследия уже можно сдать. Наши обязательства в части сохранения здания-памятника будут выполнены».

Все коммуникации в здании подрядчик намерен смонтировать в текущем году. К лету, как предполагает Щербатых, собственник сможет запустить свой бизнес при благополучном стечении обстоятельств.

«Концепция, по словам собственника, — „Дом часовщика“. Материалы для экспозиции уже накоплены в большом количестве. Он уже не будет как склад. Картинки этого объекта будут летать по всей стране и миру», — добавил подрядчик.

На восстановление соседнего здания, как уверяет Щербатых, уйдёт около года при стабильном финансировании.

«Противоаварийные работы там уже провели. По нему была просьба администрации. Там же дети ходят. Пока происшествий не было, но всё могло случиться. Сейчас закончим уборку и поставим нормальное ограждение. На все эти работы было получено соответствующее разрешение. Сейчас надо делать проектную документацию по приспособлению, а потом реализовывать проект. Двигаемся в этом направлении», — заключил он.

О том, что здания будут внешне иметь исторический облик, инвестор Вячеслав Воронин рассказывал «Новому Калининграду» в ноябре прошлого года, когда внутренний контур склада начали отстраивать из современного кирпича. Соседнее здание склада, как уверял Воронин, ждёт та же судьба, так как деревянные детали за долгие годы успели сгнить, а кирпич посыпаться. В мае 2025 года Щербатых говорил, что фахверк бывших складов в центре Железнодорожного будет не декоративным, а настоящим.

Здание левого фахверкового склада было выкуплено инвестором в 2022 году, а правое — в октябре 2023 года. Оба склада приобрела компания «Бартия», возглавляемая Вячеславом Ворониным (его компания также занимается восстановлением крайсхауса в Железнодорожном). До этого здания переживали период упадка, продолжавшийся более 20 лет.