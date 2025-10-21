Эксперт: в небе над Калининградом до конца октября можно увидеть комету Lemmon

Жители Калининградской области до конца октября смогут наблюдать одну из самых ярких комет года — C/2025 A6 (Lemmon). Об этом рассказал «Новому Калининграду» администратор паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» Даниил Урсакий.

«Комета Lemmon в условиях ясного неба видна из Калининградской области. Предварительно можно сказать, что её блеск достиг +4,0 звездной величины, что позволяет вести наблюдения невооруженным глазом — яркость выше, чем у звёзд Большой Медведицы. Лучше искать её вдали от мощных источников света или использовать бинокль», — рассказал эксперт.

Также он отметил, что пик яркости ожидается в конце октября, но уже сейчас комету можно заметить под ковшом Большой Медведицы — недалеко от яркой звезды Арктур.

Напомним, комета Lemmon сближается с Землей примерно раз в 1350 лет — в прошлый раз её можно было увидеть в VII веке. Сейчас она проходит на минимальном расстоянии от нашей планеты и видна на вечернем небе даже невооруженным глазом.