Подскребкина утвердила приказ об изменении границ Светлогорска

Вице-премьер — министр градостроительной политики Калининградской области Кристина Подскребкина подписала приказ об изменении границ муниципального образования Светлогорского городского округа. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно приказу, уточняются координаты и описание границ Светлогорского городского округа. Изменения связаны с корректировкой территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципалитета. Таким образом, проект предполагает увеличение площади Светлогорска за счет включения в него поселков Зори, Южный и Боброво.

Напомним, ранее проект приказа был опубликован для общественного обсуждения на сайте правительства. Редакция «Нового Калининграда» направила запрос в пресс-службу правительства области с просьбой уточнить детали внесенных изменений. В правительстве запросили отсрочку на предоставление информации.

Фото: приказ министерства градостроительной политики Калининградской области

