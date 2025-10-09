Власти инициировали изменение границ Светлогорска

Правительство региона подготовило проект приказа о внесении изменений в генеральный план Светлогорска в части изменения его границ. В состав города планируется включить поселки. Документ опубликован на официальном сайте министерства градостроительной политики Калининградской области для общественного обсуждения.

Проектом предполагается увеличить площадь Светлогорска почти на треть, сделав частью города поселки Зори, Южный и Боброво. Публичное обсуждение завершится 13 октября 2025 года.

В администрации Светлогорского городского округа отказались комментировать проект, объяснив, что данный приказ опубликован министерством градостроительной политики региона. «Новый Калининград» направил запрос в правительство области.

Фото: приказ министерства градостроительной политики Калининградской области