Власти инициировали изменение границ Светлогорска

Все новости по теме: Муниципалитеты

Правительство региона подготовило проект приказа о внесении изменений в генеральный план Светлогорска в части изменения его границ. В состав города планируется включить поселки. Документ опубликован на официальном сайте министерства градостроительной политики Калининградской области для общественного обсуждения.

Проектом предполагается увеличить площадь Светлогорска почти на треть, сделав частью города поселки Зори, Южный и Боброво. Публичное обсуждение завершится 13 октября 2025 года.

В администрации Светлогорского городского округа отказались комментировать проект, объяснив, что данный приказ опубликован министерством градостроительной политики региона. «Новый Калининград» направил запрос в правительство области.

Фото: приказ министерства градостроительной политики Калининградской области

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter