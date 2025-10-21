Госдума одобрила закон об ужесточении правил рекламы энергетиков

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, ужесточающий требования к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, реклама таких напитков должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного употребления. Кроме того, она не должна быть обращена к несовершеннолетним.

Новый закон дополняет федеральный закон «О рекламе» статьей, которая устанавливает конкретные требования к длительности и оформлению предупреждений. В радиорекламе они должны звучать не менее трех секунд, в телерекламе, кино- и видеообслуживании — не менее пяти секунд, занимая при этом не менее 7% площади кадра. Такие же ограничения касаются и других форм распространения рекламы.

Поправки во втором чтении также запретили упоминать в рекламе энергетиков наличие БАДов и витаминов.

Как отметила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, новые нормы аналогичны требованиям, установленным для рекламы лекарств, БАДов и финансовых инструментов. По её словам, ограничения необходимы, поскольку чрезмерное употребление энергетиков может нанести серьезный вред здоровью, особенно подростковому.

Ранее, Госдума рассматривала законопроект об ужесточении регулирования рекламы энергетических напитков. Тогда отмечалось, что инициатива была разработана по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter