Госдума одобрила закон об ужесточении правил рекламы энергетиков

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, ужесточающий требования к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, реклама таких напитков должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного употребления. Кроме того, она не должна быть обращена к несовершеннолетним.

Новый закон дополняет федеральный закон «О рекламе» статьей, которая устанавливает конкретные требования к длительности и оформлению предупреждений. В радиорекламе они должны звучать не менее трех секунд, в телерекламе, кино- и видеообслуживании — не менее пяти секунд, занимая при этом не менее 7% площади кадра. Такие же ограничения касаются и других форм распространения рекламы.

Поправки во втором чтении также запретили упоминать в рекламе энергетиков наличие БАДов и витаминов.

Как отметила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, новые нормы аналогичны требованиям, установленным для рекламы лекарств, БАДов и финансовых инструментов. По её словам, ограничения необходимы, поскольку чрезмерное употребление энергетиков может нанести серьезный вред здоровью, особенно подростковому.

Ранее, Госдума рассматривала законопроект об ужесточении регулирования рекламы энергетических напитков. Тогда отмечалось, что инициатива была разработана по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.