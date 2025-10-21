В Калининграде планируют построить котельную стоимостью более 2 млрд рублей

Все новости по теме: ЖКХ

На ул. Сибирякова в Калининграде планируют построить газовую котельную «Северная» стоимостью порядка 2,3 млрд рублей. Постановление об осуществлении капитальных вложений в объект опубликовано на сайте горадминистрации.

Капитальные вложения планируется осуществить путём предоставления субсидии за счёт средств городского бюджета муниципальному предприятию «Калининградтеплосеть». Планируемая мощность котельной — 200 Гкал/ч. Строительство намерены осуществить в 2028 — 2030 годах. Предполагаемая стоимость объекта в ценах соответствующих лет — 2 320 812 000 рублей. Из них порядка 45 млн планируют потратить на разработку проекта.

Постановление подписано 21 октября 2025 года главой администрации Калининграда Еленой Дятловой и вступает в силу со дня его подписания.

В 2026 году власти планируют построить новую газовую котельную на ул. Киевской мощностью 12,243 Гкал/ч. Предполагаемая стоимость объекта — 300-350 млн рублей.

