Дворы, фекалии и теория разбитых стёкол: как власти ход благоустройства изучали (фото)

Благоустройство Калининграда — дело и ответственность не только городской власти, но также бизнеса и горожан. Такое мнение высказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова в ходе рабочего выезда по дворам во вторник, 12 августа. Глава горадминистрации вместе с коллегами и журналистами осмотрела территории, которые приводятся в порядок в том числе при финансовом участии бизнеса и жителей, а также побывала около мазутной котельной, закрытия которой ждут жители Киевской и соседних улиц. На очередном выезде побывал корреспондент «Нового Калининграда».

Первая точка маршрута — двор на ул. Пионерской, 24-26. Здесь проходит благоустройство в рамках муниципальной программы «Комфортный город». «В своё время это была часть программы „Комфортная городская среда“, — рассказала Елена Дятлова. — Потом это была часть программы „Инфраструктура для жизни“. К сожалению, в 2025 году из федерального бюджета мы не получили денежные средства на ремонт дворовых территорий. Однако, понимая, что это сегодня востребовано у жителей, при формирование бюджета на 25-й год решили денежные средства выделить полностью из муниципального бюджета для того, чтобы не сворачивать данную программу». Она напомнила, что в соответствии с Жилищным кодексом вместе с покупкой квартиры её владелец становится собственником ещё и общедомовой территории, поэтому бремя по содержанию участка, на котором построен дом, также ложится на жителей.

«Сегодня жителям сложно найти денежные средства на ремонт своей придомовой территории, поэтому и существует программа. Она по-прежнему существует на условиях софинансирования, — продолжила градоначальница. — В бюджете текущего года в Калининграде заложено 217 миллионов рублей. Общий бюджет финансирования вместе с деньгами жителей — 236 миллионов, то есть 18 млн [вкладывают] жители, которые точно так же участвуют финансово в ремонте своих территорий». Инициаторами участия в программе выступают жители, приняв соответствующее решение на общедомовом собрании.

Ещё одна сложность, помимо финансирования, — согласовать благоустройство с собственниками жилья. Горвласти признались, что не всегда удаётся быстро прийти к единому мнению, что должно быть во дворе: парковка или детская площадка. Когда решение принято, готовится визуализация будущего благоустройства, которая также должна пройти через голосование жильцов. Затем субсидия на проведение работ перечисляется управляющей компании, которая заключает договор с подрядчиком. У последнего периодически возникают свои сложности — не все жители готовы вовремя оплачивать свою часть расходов (5-20%).

Жители Пионерской, 24-26 при обсуждении проекта благоустройства, например, отказались от площадки и парковки, решив просто замостить территорию подъездов, а также тротуары и зоны отдыха. Работы выполняет ООО «СК КПК». По словам представителя подрядчика, благоустройство идёт с опережением графика.

Вспомнили в ходе обсуждения и другой двор, который эта же компания благоустраивает на ул. Нарвской. Там жители проголосовали за парковку, и разметку вместо быстро стирающейся краски, согласно предварительной договорённости, выполнили с помощью плитки контрастного цвета. «Спасибо большое, господи, вы настоящий правильный подрядчик, — восхищённо воскликнула Дятлова. — Я сама водитель транспортного средства, мне очень сложно парковаться, особенно задним ходом, если нет нанесённой разведки под парковку. То, что вы наносите один раз краской, жители не будут наносить каждый год. Поэтому, пожалуйста, делайте контрастную плитку, это не сложно».

Ещё один двор благоустраивается в рамках программы «Комфортный город» на ул. Емельянова. Это общая территория трёх домов — 84а, 86а и 88а, жители которых тоже отказались от детских площадок и парковок в пользу проездов и пешеходных дорожек. Здесь подрядчик также столкнулся с проблемами — необходимо было построить часть ливневой канализации и врезать её в существующую сеть, которая, в свою очередь, оказалась несанкционированно врезанной в хозяйственно-бытовую канализацию. В итоге придётся переустраивать дворовую сеть, чтобы стоки уходили не в хозбыт, а в ливнёвку.

«Ждём согласования сейчас по перекрытию улицы Емельянова, чтобы осуществить работы», — пояснил председатель комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Максим Федосеев. «​​Не пугайте меня, пожалуйста, про перекрытие. Вы что, будете идти открытым способом? Когда вы планируете это сделать?» — удивилась Дятлова, вероятно, слышавшая об этом впервые. «Мы это планируем сделать в короткий срок. Планируем работы на выходные, то есть с субботы по понедельник», — попытался успокоить сити-менеджера представитель подрядной организации. «Выходные — ключевое слово, понятно, да? И заблаговременно проинформировать жителей, что работы будут вестись открытым способом. И да, планировать другой маршрут въезда в город», — резюмировала градоначальница.

Объясняя, почему «страшно скидывать» ливневые стоки в хозбыт, сити-менеджер вспомнила законы физики и привела в пример сообщающиеся сосуды: «Может быть обратная ситуация — перелив из сетей хозбыта в ливнёвку». «Да, будем потом фекалии собирать», — подтвердил Федосеев.

На этой ноте от обсуждения было решено перейти к осмотру территории. «Трава у вас очень хорошая, — на ходу похвалила Дятлова, обращаясь к подрядчику. — Вы явно старались. Ну и, видимо, погода хорошая для роста травы. Постоянное увлажнение в этом году». Оказалось, что дело в перерасходе семян: нормы для густой растительности не хватает.

Следующим пунктом маршрута стала мазутная котельная на ул. Киевской. Обойдя её по кругу, все почувствовали соответствующий запах. При этом оказалось, что в настоящий момент оборудование планово остановлено. «Как же тут люди вообще живут?» — спросили журналисты. «Так и живут, — констатировала Дятлова. — То, что вы видите за моей спиной, доживает свой век». Если здание не удастся продать или приспособить под другие нужды, его ждёт демонтаж. Однако прежде чем избавиться от старого, нужно построить новое. В данном случае речь идёт о газовой котельной. Её планируют возвести на соседнем земельном участке.

«​​Сейчас завершается проектирование, согласовываются разделы в теплосети и заканчивается подготовка сметной документации, чтобы зайти на экспертизу, — рассказал Максим Федосеев. — Здесь будет новая современная газовая котельная. Ни шума, ни запаха, ни мазута, ничего». Власти рассчитывают, что объект обойдётся в 300-350 млн рублей. Часть средств на работы, по словам Федосеева, выделена на текущий год, однако к следующему отопительному сезону подрядчик завершить строительство не успеет, т.к. «такие объекты в такой срок не строятся».

«Постараемся за следующий календарный год завершить работы по строительству и вводу в эксплуатацию. Когда полностью отключим? Календарный год заканчивается 31.12.26, делать переключение в зимний период, наверное, будет сложно. Поэтому зимний период 2026−27-го года мы уже завершим, наверное, на этой котельной. А уже отопительный сезон 2027-28 года будет на новой газовой», — продолжила мысль Дятлова.

Ранее избавиться от мазутной котельной планировали в 2024 году, однако решение вопроса притормозили, по словам главы администрации, земельно-имущественные отношения. «Здесь были сложности определённые с категориями земель. Надо было менять документы терпланирования. Как вы знаете, это процесс не самый лёгкий», — продолжил Федосеев. Земельные участки также нужно было «освободить от самозахвата».

Власти утверждают, что новая котельная обеспечит теплом и горячей водой более 40 многоквартирных домов и три социальных объекта на улицах Киевской, Садовой, Берёзовой, Камской и Суворова. Максимальная мощность объекта составит 12,243 Гкал/ч . Котельная будет работать в автоматизированном режиме с помощью системы диспетчеризации. Предполагается, что переход на газовую котельную позволит сэкономить около 50 млн рублей в год. «А — это экономика, Б — это всё-таки экология», — подытожила Дятлова обсуждение плюсов нового оборудования. Улучшение экологической обстановки, по её словам, почувствуют более 3000 жителей района.

«На сладкое» власти оставили общественную территорию на ул. Батальной, которую за свой счёт обустроил застройщик — компания «КалининградСтройинвест». На площади более 2000 кв. м. сделали пешеходные дорожки, освещение, установили скамейки и урны, провели озеленение.

Крепко пожав руку встречавшему её руководителю холдинга Павлу Макарову и окинув взглядом площадь благоустройства, Дятлова призналась: «Знаете, что особенно приятно? Очень приятно, когда специалисты принимают решение, что они сделают благоустройство не только дворовой территории, но и сделают один шаг за границу своего земельного участка, и начинают благоустраивать общественные территории города Калининграда. Мы сегодня находимся как раз на одной такой территории. <...> Это то, что выполнено сегодня без рубля вложения денег из бюджета, и будет работать для всех жителей этого района. Собственно, всё. Это моя была подводка. А теперь расскажите, что вы сделали».

«​​Я вам расскажу вообще в целом про комплекс, — показал Макаров проект. — Мы постарались запроектировать и построить самый красивый квартал в Балтрайоне. Надеюсь, у меня получится, Елена Ивановна. Вот здесь будет целая торговая улица. Она будет и пешеходная, и автомобильная. С двух сторон будут коммерческие помещения, рестораны. Вот в этом здании, ещё не построенном, мы проектируем спортзал, потому что он находится рядом со школой, ничего другого там построить нельзя будет. Там дальше, в третьем доме, будет „Спар“. Ну и вся прилегающая инфраструктура, которая нужна жителям». Сити-менеджер отметила, что больше всего её интересует обустроенный мини-сквер, рядом с которым и проходила беседа. «Мы ещё будем большие деревья высаживать чуть-чуть попозже. Когда газон вырастет, мы снимем защитную плёнку и сделаем ещё дополнительную посадку», — пообещал Макаров.

Глава горадминистрации, удовлетворённая ответом, начала рассуждать о прекрасном: «Понимаете, город — удивительная вещь. Мы делаем общественное пространство, мы делаем красоту, и эта красота как-то меняет людей изнутри. И у людей начинаются другие потребности. Очень хочу верить, что мы здесь не увидим актов вандализма. <...> На фасадах я не вижу надписей. То ли рука не поднимается, то ли убираются они, закрашиваются, я не знаю. Но я точно знаю, что есть теория разбитых стёкол: если одно стекло выбито, поднимается камень снова». Павел Макаров отметил, что за два года на фасадах не появилось ни одной антенны или кондиционера: «Это благодаря культуре людей, ну и тому, что управляющая компания следит за этим. За этим надо следить».

Глава горадминистрации напомнила, что это не единственный объект, благоустроенный в Калининграде за счёт бизнеса, и поблагодарила заодно всех инвесторов, которые решили потратить часть своих денег на изменение облика областного центра.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»