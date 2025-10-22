Соцфонд: семейную налоговую выплату начнут выплачивать с июня

Все новости по теме: Социальные проблемы

Социальный фонд России начнет выплачивать семейную налоговую выплату семьям с двумя и более детьми с июня, когда поступят первые заявления, заявил глава фонда Сергей Чирков на пленарном заседании в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС.

Получить выплату смогут родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Мы в настоящее время готовим свои информационные системы к этому, отрабатываем с коллегами из Налоговой службы, Службы судебных приставов, Минтруда и Минцифры подходы к расчету данной выплаты. Уже в июне, как и согласно принятому закону, начнем первые выплаты данных сумм нашим гражданам, кто на них имеет право», — сказал он. За этой выплатой можно будет обратиться с 1 июня по 1 октября.

