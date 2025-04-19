В России ввели семейную налоговую выплату родителям двух и более детей

В России ввели семейную налоговую выплату работающим родителям двух и более детей. Она начнёт действовать с 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

«С 2026 года в России появится механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми. Это не просто новая мера поддержки, а перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физических лиц: если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты», — заявил парламентарий.

Выплату назначат в случае, если семью признают нуждающейся. Её могут получить не только родные родители, но и опекуны, усыновители при условии, что они официально трудоустроены, проживают в России и имеют статус налогового резидента. Средства будут выделяться из федерального бюджета, распределять их обяжут Социальный фонд РФ.

«Ключевым моментом является соответствие критерию нуждаемости: среднедушевой доход за год должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона. Сам расчет осуществляется по формуле: сначала считают налог по полной ставке, затем — по льготной, и разницу возвращают. <...> Чтобы получить выплату, необходимо ежегодно подавать заявление, поскольку каждый раз будет проверяться состав семьи, доходы, наличие имущества. Автоматического назначения выплаты не предусмотрено», — рассказал Говырин.

На неделе Заксобрание Калининградской области вернуло практику выплаты компенсаций за бесплатный земельный участок для многодетных семей. Законопроект представил заместитель министра социальной политики Алексей Фещак. Согласно инициативе, многодетные семьи с 1 июля 2025 года по собственному желанию могут получить 400 тыс. рублей взамен бесплатного земельного участка. Такая мера поддержки в Калининградской области существовала с 25 января 2019 года по 1 июля 2023 года. Её в общей сложности получили 2545 семей.