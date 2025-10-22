СФР: женщинам с пятью и более детьми увеличат пенсии в 2026 году

Все новости по теме: Многодетные семьи
СФР: женщинам с пятью и более детьми увеличат пенсии в 2026 году

Страховые пенсии женщин планируют перерасчитать в 2026 году за периоды ухода за пятым и последующими детьми. Перерасчет затронет 470 тыс. россиянок. Об этом сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков на пленарном заседании в Госдуме, передает ТАСС.

«В бюджете Социального фонда на 2026 год предусмотрен перерасчет страховой пенсии женщинам за периоды ухода за пятым и последующими детьми. Перерасчет получат более 470 тыс. женщин», — отметил Чирков.

По данным главы СФР, расходы на эти цели в 2026 году составят 10,9 млрд руб. В среднем пенсия таких женщин увеличится на 1,9 тыс. Кроме того, Чирков напомнил, что с 2026 года для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», вводятся социальные гарантии. На эти выплаты в бюджете предусмотрено 337,2 млн руб.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter