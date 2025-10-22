СФР: женщинам с пятью и более детьми увеличат пенсии в 2026 году

Страховые пенсии женщин планируют перерасчитать в 2026 году за периоды ухода за пятым и последующими детьми. Перерасчет затронет 470 тыс. россиянок. Об этом сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков на пленарном заседании в Госдуме, передает ТАСС.

«В бюджете Социального фонда на 2026 год предусмотрен перерасчет страховой пенсии женщинам за периоды ухода за пятым и последующими детьми. Перерасчет получат более 470 тыс. женщин», — отметил Чирков.

По данным главы СФР, расходы на эти цели в 2026 году составят 10,9 млрд руб. В среднем пенсия таких женщин увеличится на 1,9 тыс. Кроме того, Чирков напомнил, что с 2026 года для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», вводятся социальные гарантии. На эти выплаты в бюджете предусмотрено 337,2 млн руб.

