Комитет Госдумы поддержал введение дополнительных выплат для матерей-героинь

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил ко второму чтению законопроект о введении для женщин со званием «Мать-героиня» дополнительных материальных выплат. Об этом сообщает ТАСС.

Проект внесен Правительством РФ. Согласно тексту пояснительной записки, нововведения предусматривают установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения для женщин, которым присвоено звание «Мать-героиня», наравне с Героями Труда РФ. Помимо прочего, законопроектом предлагается снять ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет при рождении двух и более детей в случае многоплодной беременности. При исчислении страхового стажа периоды суммируются с учетом их фактической продолжительности.

«Ко второму чтению депутаты предложили ряд важных поправок, в частности увеличение стажа в случае, если рождаются сразу несколько малышей. С учетом таких коррективов наш комитет доработал проекты и принял решение рекомендовать Госдуме принять их во втором и третьем чтениях. До конца ноября инициативы будут рассмотрены нижней палатой. Обращаю внимание, что выплаты для многодетных матерей, получивших такой высокий статус, начнутся со следующего года — соответствующие расходы в бюджете уже заложены. Это достойные льготы для самых почетных матерей нашей страны — тех, чьи заслуги глава государства отметил специальным орденом», — рассказал председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии женщин планируют перерасчитать в 2026 году за периоды ухода за пятым и последующими детьми. В среднем их пенсия увеличится на 1,9 тыс. руб. С 2026 года для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», вводятся социальные гарантии. На эти выплаты в бюджете предусмотрено 337,2 млн руб.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!