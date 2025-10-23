«Лукойл — Калининградморнефть» включили в новый пакет американских санкций

34 дочерних структуры российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» включены в новый пакет американских санкций. Санкции, в том числе затронут «Лукойл — Калининградморнефть». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства финансов США.

«Компании „Роснефть“ и „Лукойл“ включены в [санкционный] список в соответствии с указом номер 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики Российской Федерации», — говорится в документе.

В списке фигурируют шесть аффилированных с «Лукойлом» компаний, в числе которых «Лукойл — Пермь», «Лукойл — Калининградморнефть», «Лукойл — Западная Сибирь» и РИТЭК. Кроме того, в перечне находятся 28 структур «Роснефти», среди которых «Сибнефтегаз», «Башнефть — Добыча», «Грознефтегаз», «Самаранефтегаз», «РН — Юганскнефтегаз», а также несколько нефтеперерабатывающих заводов.

В тексте генеральных лицензий, размещенных 22 октября на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), говорится, что Министерство финансов США разрешило в течение месяца осуществлять некоторые финансовые операции с «Роснефтью» и «Лукойлом».

Как отмечается в одном из документов, до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями и подконтрольными им фирмами операций, необходимых для сворачивания деятельности, при условии перевода средств на заблокированный счет. Другой документ предполагает разрешение на этот же срок операций, связанных с продажей или передачей долговых обязательств или активов в «Роснефти», «Лукойле» и их дочерних фирмах лицам, не зарегистрированным в США. Речь идет о сделках, инициированных до 22 октября. Третий документ предусматривает возможность проведения до 21 ноября операций по приобретению товаров и услуг на объектах «Лукойла» за пределами РФ, а также операций, необходимых для сворачивания их деятельности.

