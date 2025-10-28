«Лукойл» заявил о намерении продать зарубежные активы

«Лукойл» заявил о намерении продать зарубежные активы

«Лукойл» заявил о намерении продать зарубежные активы в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних обществ. Как пишет «Коммерсант», заявление опубликовано 27 октября. В компании сообщили, что начали рассматривать заявки потенциальных покупателей.

«Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на сворачивание деятельности. При необходимости „Лукойл“ планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», — отмечает издание.

Как пишет «Коммерсант», «Лукойл» владеет трейдером Litasco со штаб-квартирой в Женеве, НПЗ в Румынии и Болгарии, 45% в НПЗ в Нидерландах, 2,45 тыс. зарубежных АЗС. Также компании принадлежит предприятие в Ираке, управляющее разведкой и добычей газа на месторождении Западная Курна-2.

Ранее 34 дочерних структуры компаний «Роснефть» и «Лукойл» были включены в новый пакет американских санкций.

