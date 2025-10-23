Контракт на укрепление берега реки Алейки заключили с компанией «Амберстрой» (фото)

Контракт на укрепление берега реки Алейки заключили с компанией «Амберстрой» (фото)
Фото: страница ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»
ГБУ «Балтберегозащита» заключило контракт на проведение аварийно-восстановительных работ на участке русла реки Алейки с компанией «Амберстрой». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Контракт заключили 22 октября. Стоимость работ — 98 766 025 рублей. Их необходимо провести в целях предупреждения чрезвычайной ситуации регионального характера.

Участие в торгах принимали шесть компаний. Заявки двух из них комиссия посчитала не соответствующими требованиям закупки и отклонила. Победитель снизил начальную стоимость торгов на 22,4 млн рублей.

Как сообщили в «Балтберегозащите», «устье реки периодически заносится морскими наносами». Из-за этого повышается уровень воды, и в посёлке Рощино происходят подтопления.

Для решения проблемы подрядчику предстоит:

— укрепить устьевой участок реки и защитить его от штормов;

— создать устойчивое русло;

— укрепить прилегающий участок берега.

Работы необходимо выполнить до 30 сентября 2026 года.

Река Алейка не раз выходила из берегов. Осенью 2017 года она залила СНТ «Рощино-Зеленоградск» и «Чайка-1» (всего около 600 участков). Тогда из-за дождей в Калининградской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

В 2020 году правительство области выделяло на проект аварийно-восстановительных работ в устье реки Алейки порядка 1,5 млн рублей.

Компания «Амберстрой» ранее занималась вторым этапом берегоукрепления в Куликово. Генеральный директор компании — Роман Баранов. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

